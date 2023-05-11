Фото: Архив КП

Жителям Саратовской области напомнили о возможности газификации домов. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Накануне дачного сезона ООО «Газпром трансгаз Саратов» напомнил жителям региона о возможности газификации садовых и дачных некоммерческих товариществ.

В программе участвуют СНТ и ДНТ, которые находятся в границах населенных газифицированных пунктов. В случае нахождения за чертой населенного пункта, коммуникацию придется прокладывать за свой счет.

Кроме того, бесплатно газопровод подведут только до границы СНТ, к отдельным участкам сеть будет строиться платно.

Подать заявку на догазификацию можно на Госуслугах, а также на сайте единого оператора газификации РФ.

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