Санатории Саратовской области в тройке лидеров по качеству отдыха

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Саратовская область вошла в число российских регионов, которые предоставляют доступный и качественный лечебный отдых.

В преддверии сезона отпусков портал Санатории-России.рф опубликовал рейтинг регионов по доступности санаторно-курортных учреждений в 2023 году.

Эксперты портала отдали третье место Саратовской области. Сутки с питанием, лечением и проживанием в номере люкс в санаториях региона обойдутся в 4 500 рублей.

Первое место с наиболее экономным вариантом лечения и отдыха заняли санатории Оренбургской области - 4 300 рублей в сутки. Вторую строчку занимают лечебные учреждения Татарстана - 4 400 рублей в сутки. Дороже всего в ПФО обойдется отдых в санаториях Башкортостана - 6 400 рублей в сутки.