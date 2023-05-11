Форум Kazan Digital Week ждет участников из Саратовской области

Скриншот с сайта мероприятия

20 – 22 сентября в городе Казани состоится международный форум Kazan Digital Week - 2023. К участию приглашаются производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения и высокотехнологичной продукции из Саратовской области.

Мероприятие будет проводиться в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Его организатором выступает Кабинет Министров Татарстана под эгидой Правительства России. Форум будет доступен в очном и онлайн форматах.

К участию в Kazan Digital Week приглашаются производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения и высокотехнологичной продукции из Саратовской области. Подать заявку можно тут: https://kazandigitalweek.com/ru/site

В рамках казанского форума будет функционировать выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования.

Также будет проведен конкурс «ИТ-компания лидер», на котором будут отмечены компании-лидеры по десяти тематическим направлениям: «Интеллектуальные транспортные системы»; «Цифровые технологии в государственном управлении»; «Цифровая индустрия 4.0»; «Цифровые технологии в образовании»; «Цифровые технологии в культуре»; «Кибербезопасность нового времени»; «Экосистема финтех»; «Инновации, интегрированные в бизнес»; «Цифровые технологии в здравоохранении и медицине»;

«Цифровые технологии в сельском хозяйстве».

С апреля по сентябрь 2023 года проходит серия вебинаров и Марафон хакатонов и питч-сессий Kazan Digital Legends. К участию в Марафоне приглашаются программисты, аналитики, дата-сайентисты. Финал состоится в дни форума.