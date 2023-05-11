Житель Саратовской области едва не лишился автомобиля из-за долга по алиментам

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Сегодня, 11 мая, региональное ГУ ФССП сообщило, что житель Ивантеевского района задолжал своей 16-летней дочери более 450 000 рублей по алиментам.

Нерадивый отец многократно игнорировал обязательства выплачивать четверть своих доходов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Именно по этой причине судебные приставы ограничили должника в праве выезда из страны, запретили осуществлять действия по перерегистрации права собственности в отношении квартиры и автомобиля «Рено».

Однако принятые меры оказались неэффективными. Сотрудник ФСПП намеревался арестовать вышеназванную иномарку, но по адресу регистрации должника найти не удалось.

Сотрудники ведомства выяснили, что автомобиль находится в Ульяновской области. Саратовские приставы направили розыскное задание коллегам из соседнего региона. В результате иномарку арестовали и оставили должнику на ответственное хранение.

Не желая расставаться с машиной, мужчина оформил дарственную на свою квартиру в пользу дочери. После этого взыскатель подала заявление об окончании исполнительного производства.