ДОМ.РФ проведет аукцион на участки под жилую застройку в Ленинском районе Саратова

Фото: пресс-служба Дом.рф

ДОМ.РФ до 19 июня принимает заявки на участие в аукционе «за долю» в отношении пяти соседних участков общей площадью 1,4 га в Ленинском районе Саратова для жилой застройки. Площадка имеет градостроительный потенциал не менее 8,2 тыс. кв. м жилья.

Аукцион запланирован на 23 июня. Стартовая доля помещений в построенных зданиях, которые будут переданы ДОМ.РФ, составляет 4%.

Участки расположены рядом с ул. Черниговской, с подъездом со стороны ул. им. Михаила Булгакова и ул. им. Евгения Долгина. В окружении находятся лесные массивы и многоэтажные жилые дома. Рядом с площадкой достраивается современный микрорайон, состоящий из нескольких ЖК, где уже создана социальная инфраструктура.

Ближайшая остановка общественного транспорта «Булгаковский парк» находится примерно в 800 метрах. До центра Саратова — около 2 км. Выезд на ул. им. А. П. Шехурдина и пр-т им. 50 лет Красного Октября, ведущие в исторический центр города, находится в 2,5 км. Также в этом районе расположена железнодорожная станция Площадь Ленина (две станции до железнодорожного вокзала Саратова).

На территории предполагается строительство малоэтажных жилых домов, а также обустройство общественных зон, детских и спортивных площадок, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Проект должен быть реализован в течение пяти с половиной лет. Рекомендуется проводить застройку с использованием Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ, а также соблюдать зелёный стандарт для многоквартирного жилья, действующий с ноября 2022 года.