Бусаргин: на закрывших доступ к берегу Волги собственников земли подано в суд 8 заявлений

Фото: Алена Сергеева

Губернатор Саратовской области заявил о стремлении регионального правительства открыть доступ к Волге для всех.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о проводимой в регионе работе по открытию доступа к реке Волга там, где, по его словам, «избранные лица» перекрыли подход населения к волжским берегам. Чиновник согласился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным в том, что такая практика недопустима.

В пример Роман Бусаргин привел «блокированную» частниками прибрежную часть Энгельса с ее самовольно организованными пляжами и причалами. Губернатор заявил о том, что борьба против таких «предпринимателей» ведется региональной властью совместно с силовыми структурами. Нарушители стоят на своем и отказываются открывать доступ к Волге. Поэтому правительство подало на них в суд уже 8 исковых заявлений.

Глава региона подчеркнул, что право каждого обывателя на доступ к водным объектам закреплено на законодательном уровне. Бусаргин назвал Волгу общей ценностью саратовцев и открытие доступа к ней назвал «вопросом справедливости».

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