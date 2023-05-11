300 нарушений на игровых и спортивных площадках выявлено в Саратовской области

фото: Архив КП

С начала 2023 года прокурорами Саратовской области выявлено более 300 нарушений на игровых и спортивных площадках.

Сотрудниками ведомства внесены более 100 представлений балансодержателям и направлены в суды 36 исковых заявлений с требованиями устранить нарушения. Подобная ситуация складывается почти в каждом муниципальном районе региона.

В преддверии летних каникул прокуроры Саратовской области проводят усиленные проверки того, насколько обеспечена безопасность детей и подростков на игровых и спортивных площадках.

В регионе существует порядка 4000 таких объектов. При этом 11 процентов площадок не обслуживаются из-за отсутствия собственника. Многие конструкции требуют серьезного ремонта, а свыше 250 элементов не подлежат восстановлению и должны быть демонтированы.

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