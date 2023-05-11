Подходы к 29 школам и детским садам Саратова будут оборудованы светофорами

Сегодня, 11 мая, администрация города Саратова сообщила о том, что подходы к 29 дошкольным и образовательным учреждениям будут оборудованы светофорами. Это поможет бороться с детским травматизмом на дорогах.

Ранее около детских учреждений устанавливали специальных «кукол» - картонные фигуры детей, которые, якобы, планируют переходить дорогу. Однако автомобилисты быстро привыкали к ним и перестали сбавлять скорость в потенциально опасных местах.

Данные мероприятия будут реализованы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На настоящий момент в Саратове осуществляется установка 83 комплексов светофорных объектов на 37 адресах; дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» на консольных опорах на 25 адресах; пешеходных и дорожных ограждений на 30 участках; 718 предписывающих, запрещающих дорожных знаков, знаков приоритета на улично-дорожной сети в соответствии с проектами организации дорожного движения.

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