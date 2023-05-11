Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 9:14

В Саратовскую облдуму внесен законопроект о запрете строительства высоток без инфраструктуры

С инициативой выступили депутаты Александр Бурмак, Роман Грибов и Александр Блатман
Наталия Калинина

Депутаты областной Думы разработали законопроект «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области». Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Целью проекта является запрет на возведение многоквартирных жилых домов без социальной инфраструктуры рядом.

Поправки разработаны депутатами Александром Бурмаком, Романом Грибовым и Александром Блатманом. Соответствующее поручение коллегам ранее дал спикер регионального заксобрания Михаил Исаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.