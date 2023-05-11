В Саратовскую облдуму внесен законопроект о запрете строительства высоток без инфраструктуры

Депутаты областной Думы разработали законопроект «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области». Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Целью проекта является запрет на возведение многоквартирных жилых домов без социальной инфраструктуры рядом.

Поправки разработаны депутатами Александром Бурмаком, Романом Грибовым и Александром Блатманом. Соответствующее поручение коллегам ранее дал спикер регионального заксобрания Михаил Исаев.

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