Киргизских овец и коз развернули саратовские пограничники

Ягненок Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 11 мая, региональное управление Россельхознадзора сообщило, что в Озинский район Саратовской области запретили ввоз овец и коз из Киргизии.

При досмотре груза на пропускном пункте был выявлен ряд нарушений в ветеринарных сопроводительных документах.

В частности, номера животных не совпадали с номерами, указанными на ушных бирках. Также не были указаны их пол и возраст.

Саратовские пограничники развернули машину, которая перевозила 5 коз, 25 ягнят и 61 овцу из Киргизской республики.

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