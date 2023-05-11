Киргизских овец и коз развернули саратовские пограничники

Ягненок
Фото: Иван ВИСЛОВ
Сегодня, 11 мая, региональное управление Россельхознадзора сообщило, что в Озинский район Саратовской области запретили ввоз овец и коз из Киргизии.
При досмотре груза на пропускном пункте был выявлен ряд нарушений в ветеринарных сопроводительных документах.
В частности, номера животных не совпадали с номерами, указанными на ушных бирках. Также не были указаны их пол и возраст.
Саратовские пограничники развернули машину, которая перевозила 5 коз, 25 ягнят и 61 овцу из Киргизской республики.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.