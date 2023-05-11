В Саратове сократили автобусный маршрут №4

В Саратове схема движения автобуса 4-го направления сократилась из-за ремонта дороги.

Жителей Саратова предупредили о некотором сокращении схемы движения автобуса №4. Информацией поделилось Транспортное управление Саратова.

Напомним, что транспортное средство следует до Перинатального центра. Причиной уменьшения продолжительности маршрута стала необходимость в ремонте дорожного полотна на улице Зерновая.

Ранее мы сообщали, что губернатор Роман Бусаргин объявил о закрытии в Саратове 25 мая трамвайного маршрута №9.

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