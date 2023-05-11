Саратов и Балашов стали российскими лидерами по успешной муниципальной практике

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика-2022». Саратов и Балашов вошли в число городов-лидеров по успешному ее ведению.

Саратов отмечен «серебром» за грамотно проводимую муниципальную экономическую политику и качественное управление городской казной. Балашову не оказалось равных в номинации «Укрепление межнационального мира».

Председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев подчеркнул, что Саратовская область отмечена за эффективные административные решения. Гранты победителям станут хорошим подспорьем для закрытия актуальных задач, стоящих перед местной властью, убежден спикер регионального парламента.

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