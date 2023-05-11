Полиция Саратовской области купит 9 овчарок за 405 тысяч рублей

Собака породы овчарка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские Саратовской области объявили конкурс на поставку ведомству овчарок. Лот размещен на портале Госзакупки.

Всего в полицию требуется 9 овчарок. За приобретение животных руководство территориального МВД готово заплатить 405 тысяч рублей.

Основным требованием к будущим четвероногим «сослуживцам» обозначен возраст от 6 месяцев до 3 лет. Ведомству требуются собаки породы немецкая овчарка.

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