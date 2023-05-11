Жители улиц 1-ая и 2-ая Речная в Саратове до полуночи остались без воды

Сегодня, 11 мая, жители улиц 1-ая и 2-ая Речная Саратова до полуночи остались без воды. ООО «КВС» сообщила об очередном порыве на городском водопроводе.
Речь идет о повреждении у дома №69 по улице 1-я Речная. Оно стало причиной отключения холодной воды.
На время ремонтных работ без холодной воды останутся абоненты, живущие по следующим адресам:
- 1-я Речная от дома №71 до ул. Маяковского;
- 2-я Речная от дома №53 до ул. Маяковского.
Подача ресурса возобновится в полночь.
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