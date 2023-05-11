Саратовцев пригласили на литературный вечер Светланы Кековой к 120-летию Николая Заболоцкого

Сегодня, 11 мая, в 17.00 музей Константина Федина в Саратове организует литературный вечер поэтессы Светланы Кековой. Мероприятие носит название «Встанет утро победы торжественной на века» и посвящено 120-летию со дня рождения Николая Заболоцкого.

Светлана Васильевна расскажет собравшимся о жизни и творчестве поэта-лирика. Слушателям откроются особенности поэтики автора текста песни «Очарована, околдована». Помимо прочего саратовцы познакомятся с историей творческого взаимодействия Заболоцкого и выдающегося музыканта Марии Юдиной.

Вход на литературный вечер доступен всем желающим. Он свободный.