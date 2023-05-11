Голландские вязы посадят в центре Саратова

В центре Саратова на проспекте Столыпина будут высажены голландские вязы. Запланировано проведение работ на участке от ул. Радищева до ул. Чапаева.

МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города» объявило электронный аукцион. Стоимость контракта составляет 3,6 млн рублей. Подать заявку на участие можно до 15 мая.

В рамках проекта необходимо будет произвести: валку деревьев и корчевку 17 пней вручную; подготовку посадочных мест и посадку деревьев с комом земли с добавлением растительной земли до 100 процентов.

Планируется посадка голландских вязов, устройство системы аэрации и полива в корнеобитаемом слое деревьев.

Работы должны быть произведены исполнителем в срок, который начнется со дня заключения контракта, а завершится до 1 ноября 2023 года. Посадку деревьев нужно будет осуществить до 30 июня текущего года. Сроки посадки могут быть изменены по согласованию с заказчиком согласно погодным условиям.

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