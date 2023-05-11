В саратовском селе Павловка к 15 августа капитально отремонтируют школу

Фото: Александр Стрелюхин

В селе Павловка к середине августа завершится капитальный ремонт школы. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Стрелюхин.

Работы на объекте начались еще в апреле.

Модернизация ожидает все здание. Будут обновлены кровля, коммуникации, утеплен фасад, преобразятся классы, закупится современная мебель и оборудование.

- Залогом успешной работы на объекте является ее высокое качество и поиск технических решений в сложных ситуациях, - заявил Стрелюхин.

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