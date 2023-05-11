Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 11 мая, в Саратове автобус № 6 столкнулся с ВАЗом, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла напротив дома 1 по улице Тульская в 11.15. Автобус МАЗ, следовавший по маршруту № 6, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работаю сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция

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