Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 11 мая, в Саратове автобус № 6 столкнулся с ВАЗом, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла напротив дома 1 по улице Тульская в 11.15. Автобус МАЗ, следовавший по маршруту № 6, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого находился 34-летний мужчина.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работаю сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция
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