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Саратовские ритейлеры разделят «Гроздь». Информация опубликована изданием «Коммерсант» и профильным порталом Retail.ru.

Согласно представленной информации, права аренды части магазинов сети «Гроздь» могут перейти к X5 Group, в управлении которой насчитывается более 150 торговых точек в Поволжье - это «Перекресток», «Чижик» и прочие.

На приобретение части площадей претендует и сеть «Магнит». Тот из ритейлеров, который приобретет права аренды магазинов «Гроздь», займет самые привлекательные локации в городах Поволжья.

Для справки: сеть «Гроздь» (ООО «Центр реструктуризации») была основана в 2001 году. Компания задекларировала 8,9 млрд рублей выручки и погасила более 21 млн рублей долгов за прошлый год. Ее владельцами выступают Дмитрий Плотников, которому принадлежит 90 процентов от в уставного капитала, и Андрей Белоусов.

Официального подтверждения закрытия сети «Гроздь» в Саратове пока нет. По предварительным сведениям, в июне текущего года начнется ликвидация магазинов по всей Саратовской области. Основной причиной называют банкротство.