Расходы бюджета Саратовской области за 4 месяца составили 52,4 млрд рублей

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Расходы бюджета Саратовской области за 4 месяца составили 52,4 миллиарда рублей. Региональное министерство финансов дало оценку исполнения бюджета Саратовской области за 4 месяца 2023 года. Специалисты ведомства расписали статистику за январь-апрель по доходам и расходам.

Объем доходной статьи нашел выражение в сумме 60,5 миллиарда рублей. Прирост казны составил 27,2 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Расходы выросли на 24,2 процента. Их общая сумма – 52,4 миллиарда рублей. Профицит регионального бюджета составил 8,1 миллиарда рублей.