Волонтер в Саратове спасла тонущую куницу

фото предоставлено волонтерами центра «Мудрый Рух»

Волонтер Ксения из саратовского Центра защиты природы и реабилитации диких животных АНО «Мудрый Рух» спасла тонущую куницу.

Девушка сразу же отозвалась на звонок двоих неравнодушных земляков, увидевших, как зверек захлебывается в фонтане. Ксения без долгих раздумий разулась и бросилась в воду ловить животное. Спасительница поместила зверька в переноску. Прохожая вызвала промокшему волонтеру такси.

В Центре куницу высушили, покормили, дали отдохнуть и вскоре выпустили в Глебучев овраг.

В «Мудром Рухе» напомнили, что дикая живность находится рядом с нами и может стать разносчиком опасных заболеваний. Поэтому волонтеры призвали население для спасения зверьков вызывать специалистов Центра. Телефон — 8(987)838-23-41.