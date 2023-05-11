Педофила из Саратовской области приговорили к 18 годам тюрьмы

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27-летнего педофила из города Вольска признали виновным в развращении и изнасилованиях 4 малолетних девочек, младшей из которых 7 лет. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Преступника осудили за 11 эпизодов иных действий сексуального характера (статья 132 Уголовного кодекса) и два эпизода изнасилований и развратных действий (статьи 131 и 135).

Известно, что в 2021 году он через интернет развращал двух девочек из других регионов О случившемся сообщил матери брат одной из пострадавших. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

В ходе следствия выяснилось, что в период с 2014 по 2022 годы педофил также подвергал сексуальному насилию двух двоюродных малолетних сестер и двух дочерей сожителя матери в Вольске.

Как уточнили в ведомстве, со всеми девочками удалось установить психологический контакт и собрать исчерпывающие доказательства, изобличающие мужчину в совершении противоправных деяний.