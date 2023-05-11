Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 4:59

Бусаргин сообщил о закрытии в Саратове 9-го трамвайного маршрута 25 мая

Бусаргин поручил минтрансу пустить дублирующие автобусы с 24 мая
Евгений Бадиков
фото: Пул Z 64

фото: Пул Z 64

В предстоящий понедельник, 15 мая, в областном центре стартует подготовка к перестройке трамвайных путей по 9-му маршруту. Работы анонсировал губернатор Роман Бусаргин в ходе совещания в региональном кабмине, посвященного реализации проекта "Скоростной трамвай".

Роман Викторович сообщил, что старое полотно строителям предстоит демонтировать за 2 месяца. После этого начнется укладка нового. Чиновник призвал коллег отработать все нюансы. Роман Викторович поручил министерству транспорта уже с 24 мая пустить в вышеуказанном направлении дублирующие автобусы.

Помимо этого заканчивающаяся неделя станет финальной для проектирования маршрута №8. Еще в мае начнутся работы на 6-ом маршруте. Подрядной организацией для их выполнения выбрано СП «Транстоннельстрой».

Полностью транспортное сообщение в данном направлении в Саратове закроют 25 мая.