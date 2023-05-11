Жители улиц 50 лет Октября и Лебедева-Кумача проведут день без холодной воды

Фото: Архив КП
Жители нескольких улиц Ленинского района Саратова сегодня, 11 мая, останутся без холодной воды. Информацию о вынужденной мере распространило руководство ООО "КВС".
Причиной отключения ресурса стала лопнувшая труба у дома №110а по проспекту 50 лет Октября. В зону ограничения подачи воды попали абоненты, живущие по адресам:
- проспект 50 лет Октября, 20/32 - 144 (чётные),
- Молодежный проезд, 3, 5,
- улица Гвардейская, 5, 5а, 5б, 9а, 11а, 11б,
- границы улиц Техническая - 1-й Придорожный проезд - Молочная - проспект 50 лет Октября.
Оказался неисправным и водопровод у дома №78 по улице Лебедева-Кумача. Жильцы его квартир тоже проведут день без воды.
По обеим проблемным локациям коммунальщики обещают возобновить подачу ресурса к 20.00 сегодняшнего дня.