Московский "Современник" покажет в Саратове Островского, Шоу и Саймона

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С 20 по 25 июня на сцене Саратовского академического театра драмы состоятся Большие гастроли Московского театра "Современник". Выступление прославленного коллектива пройдет в рамках одноименной федеральной программы. 20 июня саратовцы увидят постановку Галины Волчек по пьесе Бернарда Шоу "Пигмалион". Главные роли в спектакле исполняют Сергей Маковецкий и Алена Бабенко. 21 июня в спектакле "203-205" прима "Современника" Марина Неелова и актер Леонид Ярмольник разыграют драму по "Калифорнийской сюите" Нила Саймона. 22 июня публику театрального Саратова ждет работа Константина Хабенского "Интуиция". В финальный гастрольный день, 25 мая, "Современник" сыграет на сцене Академдрамы "Женитьбу Бальзаминова" Александра Островского.