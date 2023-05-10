Владимир Путин назначил Александра Шебанова председателем Саратовского гарнизонного суда

Кадровые изменения произошли в судебных инстанциях Саратовской области. Тематический документ за подписью президента России Владимира Путина размещен на портале правовой информации. Так, новым председателем Саратовского гарнизонного военного суда решением главы государства назначен Александр Шебанов. Зампредом облсуда стал Олег Бодров. Получили назначение и судьи в муниципалитеты региона. В Балашовской инстанции будет заседать Наталия Клишина, в Ершовском суде - Асель Айткалиева, в Энгельсском районном суде - Жанна Адаева, в Петровском городском суде - Алексей Подмогильный, во Фрунзенском районном суде областного центра - Оксана Шамаилова.