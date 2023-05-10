В Саратовкой области изменится расписание электрички Тарханы-Россоша

Приволжская железная дорога анонсировала плановые ремонтно-путевые работы. На этот раз они пройдут на перегоне Овражная – Семеновский Саратовского региона ПривЖД.

Будущая реконструкция путей повлечет за собой изменение в расписании пригородных поездов. Так, 11, 12, 14 и 21 мая трансформируется график электрички «Тарханы – Россоша». 12, 13, 15, 20 и 22 мая сдвинется время движения этого электропоезда в обратном направлении.

Руководство ПривЖД призвало население планировать поездки заранее. В компании напомнили: предварительное ознакомление с расписанием пригородных поездов будет нелишним, сэкономит время и нервы.