В Ленинском районе Саратова 2 дня будет закрыт железнодорожный переезд

В Ленинском районе Саратова будет на время закрыт железнодорожный переезд. Об ограничении движения на 291 километре перегона Трофимовский-2 – Зоринский сообщила пресс-служба ПривЖД.

Причиной данной меры в компании назвали необходимость ремонта дорожного полотна. Переезд в месте пересечения с Сокурским трактом станет невозможным: 12 мая с 21:40 до 00:00 и 15 мая с 13:10 до 16:10.

В Приволжской железной дороге автомобилистам предложили миновать проблемный участок через проспект Строителей. Другими объездными путями названы улица Шехурдина и Московское шоссе.