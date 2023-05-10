Роман Бусаргин: в Саратовской области могут открыть крупные логистические склады Ozon

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин рассказал о перспективах развития Саратовской области, назвав ее местоположение уникальным из-за соседства с Казахстаном. Сегодня, 10 мая, исполнился год, как Саратовскую область возглавил Роман Бусаргин. По этому поводу он дал интервью одному из местных телеканалов. Запись эфира размещена на телеграм-канале Бусаргина. По словам губернатора, транспортный поток через пропускной пункт в Озинках увеличился в несколько раз по сравнению с 2019-2020 годами.

- Мы ведем переговоры с Ozon по строительству складов, достаточно больших. А почему? Потому что это логистически удобно для них. Это центр России, пожалуйста, развози во все стороны, - сказал Бусаргин в интервью.

Также он напомнил о подписанном соглашении с компанией Wildberries, которая планирует строительство огромных логистических цехов и складов в поселке Сокол Гагаринского района. В них будут работать 5 тысяч человек. Объем инвестиций во время подписания был заявлен в 8 миллиардов рублей.