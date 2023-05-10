В Балаково во время эвакуации в детском саду потерялись две девочки

Сегодня, 10 мая, в городе Балаково Саратовской области после ряда эвакуационных мер в администрации района, детских садах и школах обнаружилось, что воспитательница не досчиталась двух воспитанниц детского сада.

Об инциденте сообщили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, около 13:00 девочки 5 и 6 лет находились на прогулке и в какой-то момент пропали.

О случившемся сообщили в полицию. На место выехал инспектор по делам несовершеннолетних. Вскоре детей нашли рядом с детсадом. Их забрали обратно в дошкольное учреждение.