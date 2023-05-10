При помощи Саратовской области восстановлен памятник героям ВОВ в Сватово ЛНР

Источник: Пул Z 64

В Сватово Луганской народной республике реконструирован памятник, посвященный павшим воинам Великой Отечественной Войны.

Ко Дню Победы был реконструирован памятник, посвященный погибшим героям Великой Отечественной Войны в Сватово Луганской народной республике. Работы по восстановлению проведены при содействии Саратовской области, которая взяла шефство над районом.

В честь открытия восстановленного памятника состоялось торжественное мероприятие, на которое пришли местные жители.

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