При помощи Саратовской области восстановлен памятник героям ВОВ в Сватово ЛНР

Источник: Пул Z 64
В Сватово Луганской народной республике реконструирован памятник, посвященный павшим воинам Великой Отечественной Войны.
Ко Дню Победы был реконструирован памятник, посвященный погибшим героям Великой Отечественной Войны в Сватово Луганской народной республике. Работы по восстановлению проведены при содействии Саратовской области, которая взяла шефство над районом.
В честь открытия восстановленного памятника состоялось торжественное мероприятие, на которое пришли местные жители.
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