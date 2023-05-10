Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 14:20

При помощи Саратовской области восстановлен памятник героям ВОВ в Сватово ЛНР

Наталия Калинина
Источник: Пул Z 64

Источник: Пул Z 64

В Сватово Луганской народной республике реконструирован памятник, посвященный павшим воинам Великой Отечественной Войны.

Ко Дню Победы был реконструирован памятник, посвященный погибшим героям Великой Отечественной Войны в Сватово Луганской народной республике. Работы по восстановлению проведены при содействии Саратовской области, которая взяла шефство над районом.

В честь открытия восстановленного памятника состоялось торжественное мероприятие, на которое пришли местные жители.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.