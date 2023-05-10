фото: Архив КП

Саратовские каратисты возвращаются из Минска с золотыми медалями. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Каратисты из Саратова Анна Щербина и Ахмед Ахмедов стали победителями международных соревнований, которые проводились в Минске.

Щербина завоевала золото в женском ката. В финале она оказалась сильнее Вероники Боровик из сборной Белоруссии. У нашей землячки - 24 балла, у соперницы - 23,7.

Среди мужчин Ахмедов опередил всех соперников в весовой категории до 67 килограммов. В финале он оказался сильнее другого представителя сборной России - Романа Подгорного.

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