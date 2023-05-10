В Саратовской области простились с погибшим добровольцем Владиславом Федоровым

фото: архив КП

Сегодня, 10 мая, в Краснокутском районе Саратовской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции Владиславом Федоровым.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава района Валентина Гречушкина. Владислав Федоров родился 21 сентября 1997 года в Красном Куте, учился в школе №2. Его вспоминают как активного, общительного и жизнерадостного человека. По словам земляков, Владислав всегда приходил на помощь своим товарищам и уважительно относился к людям.

Защитник исполнил свой воинский долг, проявив мужество и самоотверженность. Он погиб «на линии соприкосновения ведения боевых действий в Донбассе под Бахмутом». Проводить бойца в последний путь пришли его родные и близкие, друзья, учителя и ученики школы №2.

- Владислав - настоящий герой, воин. Он погиб во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле. Вечная память и низкий поклон российскому солдату!, - написала глава района.