Дальнобойщик из Оренбурга пропал в Саратовской области

фото: Малика

Водитель грузовика VOLVO Фатеев Валерий Александрович не выходит на связь со второго мая. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 9 мая, в городском сообществе «На дорогах Балаково» появилась публикация от пользователя Артема Соболева. Тягач с государственным номером Н866ВС региона 136 с полуприцепом выехал из Оренбурга в город Кропоткин Краснодарского края.

Как сообщается в группе vk.com/car64, последний раз транспортное средство видели в Саратовской области в районе Балаково.