Саратовские школьники смогут выбрать профессию в онлайн-городе Профиград

Источник: МинИнформ64 Z

Саратовские школьники смогут поучаствовать в федеральном проекте «Билет в будущее», попробовав себя в роли специалистов различных профессий.

В рамках федерального проекта «Билет в будущее» саратовские школьники смогут выступить активными участниками онлайн-города Профиград и выбрать будущую профессию.

Профиград – это виртуальный город, имеющий профориентационный характер. Житель такого города может планировать путешествие, выращивать урожай, строить новую школу, брать средства в банке для развития того или иного района. Принять участие можно по ссылке: https://profigrad.bvbinfo.ru.

Виртуальный город состоит из девяти районов, отражающих основные направления экономики, начиная от индустриального и заканчивая аграрным. Профиград – активно развивающееся пространство, в котором в ближайшее время планируется появление новых кварталов, где поселятся будущие жильцы. В настоящий момент основной упор сделан на формирование элементов социальной инфраструктуры. Таким образом, уже построены школы, завод, Профибанк, больница, а также участок полиции.

Для участников каждую неделю ставятся новые задачи, представленные такими форматами, как игры, тесты, опросы, виртуальные профессиональные пробы. Школьник может попробовать себя в роли специалиста в различных направлениях и внести свой вклад.

Основная задача виртуального города состоит в том, чтобы помочь и направить подростка в его профессиональном пути с помощью цифровых технологий, представленных в проекте «Билет в будущее».

«Мы создаем онлайн-столицу профессий. Будем выбирать игровую валюту, придумаем профориентационные «читы», найдем толкового сити-менеджера, пригласим стать профиградцами известных людей и вместе с сотнями тысяч участников проекта «Билет в будущее» откроем для себя возможности нацпроекта «Образование», – отмечает пресс-служба проекта.

Каждый сможет найти свое место в цифровом городе. Так, например, уже сейчас можно примерить на себя профессию менеджера по туризму или агронома, попробовав организовать путешествие или заняться выращиванием урожая. Проект позволит узнать школьнику о существующих профессиональных направлениях, попробовать свои силы и выбрать то, что ему интересно.

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