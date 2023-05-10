Жители пяти саратовских улиц остались сегодня без холодной воды до 8 вечера

фото: Архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ряд саратовских абонентов остался сегодня без холодной воды. Актуальную информацию распространило ООО «КВС».
Ограничение водоснабжения связано с необходимостью устранения повреждений на отрезке водопровода у дома №82 по улице Пристанская, уточнили в организации.
Речь идет о следующих адресах:
- улица Пристанская от Вольской до Чапаева;
- улица Чапаева от Пристанской до 1-го Магнитного пр.;
- 1-й Магнитный пр.
По той же причине высохли краны в домах № 5, 7, 9, 11, 11а по улицам Зенитная и Навашина.
Возобновится водоснабжение ориентировочно до 20.00, подчеркнули в «КВС».