Жители пяти саратовских улиц остались сегодня без холодной воды до 8 вечера

фото: Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ряд саратовских абонентов остался сегодня без холодной воды. Актуальную информацию распространило ООО «КВС».

Ограничение водоснабжения связано с необходимостью устранения повреждений на отрезке водопровода у дома №82 по улице Пристанская, уточнили в организации.

Речь идет о следующих адресах:

- улица Пристанская от Вольской до Чапаева;

- улица Чапаева от Пристанской до 1-го Магнитного пр.;

- 1-й Магнитный пр.

По той же причине высохли краны в домах № 5, 7, 9, 11, 11а по улицам Зенитная и Навашина.

Возобновится водоснабжение ориентировочно до 20.00, подчеркнули в «КВС».