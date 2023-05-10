Супружескую чету из Заводского района будут судить за хранение контрафакта

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Муж с женой из Саратова скоро предстанут перед судом за хранение немаркированных сигарет и алкоголя на сумму более 7 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствием было установлено, что в период с 1 января 2022 года по 1 февраля 2023 года супруги закупили немаркированные сигареты на сумму 6,6 млн рублей и поддельный алкоголь почти на пол миллиона рублей. Контрафакт они хранили в гараже, в дальнейшем планировали сбывать товар.

В отношении супругов было возбуждено дело по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий).

Напомним, что в начале марта в Заводском районе Саратова сотрудниками полиции и УФСБ также была изъята нелегальная продукция стоимостью свыше млн рублей. Более 9 000 пачек контрафактных сигарет и около 4 000 литров немаркированного спиртного хранили три преступника в гараже на пересечении 3-го Монтажного проезда и улицы Томской.