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НовостиОбщество10 мая 2023 11:53

Супружескую чету из Заводского района будут судить за хранение контрафакта

Немаркированные сигареты и алкоголь на более 7 миллионов рублей супруги хранили в гараже
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Муж с женой из Саратова скоро предстанут перед судом за хранение немаркированных сигарет и алкоголя на сумму более 7 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствием было установлено, что в период с 1 января 2022 года по 1 февраля 2023 года супруги закупили немаркированные сигареты на сумму 6,6 млн рублей и поддельный алкоголь почти на пол миллиона рублей. Контрафакт они хранили в гараже, в дальнейшем планировали сбывать товар.

В отношении супругов было возбуждено дело по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий).

Напомним, что в начале марта в Заводском районе Саратова сотрудниками полиции и УФСБ также была изъята нелегальная продукция стоимостью свыше млн рублей. Более 9 000 пачек контрафактных сигарет и около 4 000 литров немаркированного спиртного хранили три преступника в гараже на пересечении 3-го Монтажного проезда и улицы Томской.