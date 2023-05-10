За майские праздники в Саратове поймали 46 нарушителей на электросамокатах

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие праздничные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции в Саратове задержали 46 нарушителей на электросамокатах.

Рейды проходили на проспекте Столыпина, Набережной Космонавтов, улице Волжской, бульваре Героев Отечества и в других местах массового скопления людей.

Среди наиболее часто встречающихся нарушений - пересечение пешеходного перехода не спешиваясь на электросамокате и катание по двое или трое. Такие факты инспекторы пресекали и также проводили с нарушителями профилактическую беседу.

- Подобные рейды будут проводиться на постоянной основе, - заявили в городской Госавтоинспекции.

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