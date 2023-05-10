Сосна из Саратовской области претендует на победу в конкурсе «Российское дерево года-2023»

Время Саратовское Z / Телеграм
В этом году на конкурсе «Российское дерево года - 2023» Саратовскую область представляет сосна парка Шахматовых.
Дерево произрастает в селе Губаревка Татищевского района. Ему более 200 лет, и оно продолжает плодоносить. В минприроде уточнили, что сосна принадлежит особо охраняемой природной зоне.
Саратовцы могут поддержать губарёвскую сосну на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Дерево представлено под номером 12. Отдать свой голос можно до 1 августа.
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