В фонтан в центре Саратове упала куница

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Сегодня ночью в фонтан, отличающийся сложной конструкцией, на проспекте Столыпина упала куница.

Тонущего зверька заметили двое мужчин. Не рискнув самостоятельно выловить животное, они обратились в полицию, МЧС и к волонтерам.

На призывы о помощи сразу откликнулся Центр защиты природы и реабилитации диких животных АНО «Мудрый Рух». Специалист центра поймал перепуганного, наглотавшегося воды и проголодавшегося зверька, усадил его в специальную переноску и увез куницу для осмотра.

Животное не пострадало.

После отдыха и обсушки его отправили домой, в Глебучев овраг.

Куница является хищным зверем, относится к семейству куньих. Ловкий зверек в одно мгновение может забраться на высокое дерево, легко перепрыгивая с ветки на ветку. Свой роскошный хвост она использует в качестве руля и парашюта.

Питается куница ягодами, орехами, насекомыми, грызунами, птицами. Искать еду куница предпочитает в изобилующих буреломом оврагах на краю леса.

Как незадачливый виновник происшествия попал в фонтан остается загадкой.

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