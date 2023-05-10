В фонтан в центре Саратове упала куница

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Сегодня ночью в фонтан, отличающийся сложной конструкцией, на проспекте Столыпина упала куница.
Тонущего зверька заметили двое мужчин. Не рискнув самостоятельно выловить животное, они обратились в полицию, МЧС и к волонтерам.
На призывы о помощи сразу откликнулся Центр защиты природы и реабилитации диких животных АНО «Мудрый Рух». Специалист центра поймал перепуганного, наглотавшегося воды и проголодавшегося зверька, усадил его в специальную переноску и увез куницу для осмотра.
Животное не пострадало.
После отдыха и обсушки его отправили домой, в Глебучев овраг.
Куница является хищным зверем, относится к семейству куньих. Ловкий зверек в одно мгновение может забраться на высокое дерево, легко перепрыгивая с ветки на ветку. Свой роскошный хвост она использует в качестве руля и парашюта.
Питается куница ягодами, орехами, насекомыми, грызунами, птицами. Искать еду куница предпочитает в изобилующих буреломом оврагах на краю леса.
Как незадачливый виновник происшествия попал в фонтан остается загадкой.
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