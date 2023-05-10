Историческим памятником признали дом врача в Саратове

Советская, 71

Пресс-служба комитета культурного наследия Саратовской области сообщает, что разработан и утвержден приказ в отношении двухэтажного дома, который расположен по адресу: улица Советская, 71.

Известно, что к 1910 году дворовое место принадлежало врачу городской больницы, члену саратовского «Физико-медицинского общества» Михаилу Константиновичу Борисову.

Местным жителям он был также известен как преподаватель в «Родовспомогательном учебном заведении 1-го разряда», которое находилось при городском родильном доме. По имеющимся сведениям, впоследствии дом был перестроен. А в 1917 году здание было национализировано, в нем разметили коммунальные квартиры.

В предмет охраны этого здания включены полуколонны на стилизованных кронштейнах, широкий фриз, различной формы сандрики (треугольные, лучковые, в виде «полочки»), проездная арка.