Ровно год назад выполнять обязанности главы Саратовской области стал Роман Бусаргин

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Ровно год назад, 10 мая 2022 года, указ о назначении Романа Бусаргина врио губернатора Саратовской области подписал Президент России Владимир Путин.

Бусаргин сменил Валерия Радаева, возглавлявшего субъект в течение 10 лет - с апреля 2012 года. В ходе видеоконференции с Главой государства Роман Бусаргин поблагодарил Путина за доверие, и отметил, что Саратовская область – родная для него:

- Здесь родился, учился и работаю. Мне важно, чтобы наш регион развивался, а благополучие жителей улучшалось, - заявил тогда Бусаргин.

Затем, по итогам губернаторских выборов прошедших 9-11 сентября прошлого года он набрал 72,55%голосов и официально вступил в должность 16 сентября.

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