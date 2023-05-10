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В двух районах Саратовской области временно отключат теле- и радиовещание. Вероятны кратковременные отключения с 8 по 14 мая, - сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Речь идет про пакеты телевизионных сигналов РТРС-1 и РТРС-2. Саратовское региональное отделение Российской телевизионной и радиовещательной сети сообщает, что 11 мая с 10:00 до 16:00 жители села Широкий Карамыш Лысогорского района не смогут прослушать и просмотреть любимые передачи.

В этот же день отключение сигнала с 9:00 до 15:00 ожидается в Хвалынском районе.

Под ограничение попадут радиоволны Радио России, ГТРК Саратов и 105,3 («Русское радио»).