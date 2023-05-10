На 9 мая бездомный пес напал на девочку в Энгельсе

архив КП
Вчера, 9 мая, бездомная собака в Энгельсе напала на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области, ведомство проводит проверку по данному факту.
Инцидент произошел вечером во дворе дома № 48 на улице Кондакова, пострадавший ребенок был госпитализирован и до сих пор находится в больнице.
Прокуроры будут искать ответственных за отлов безнадзорных собак и проверят соблюдение закона в этой сфере.
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