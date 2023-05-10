Внимание туристов привлекли уникальные «шагающие» дубы из Красноармейского района

Фото: Егор Неробеев

Саратовцы предлагают привлекать туристов уникальными «шагающими» дубами. Об этом стало известно из социальных сетей.

В социальной сети «Вконтакте» пользователь Егор Неробеев поделился информацией о природной аномалии, которая могла бы привлечь туристов в наш регион. По его словам, у подошвы горы Крутенькой в Красноармейском районе находятся два сросшихся ствола дуба с переплетенными ветвями и «ногами».

Десять деревянных «ног» образовались из бывших корней. Таким образом, дубы пытались удержаться по краям двух обрушающихся оврагов. Подобные «шагающие дубы» растут в уникальной климатической зоне Байкала. Егор Неробеев подал заявку для внесения дубов в программу «Деревья - памятники живой природы»

Всего в паре километров от «шагающих дубов, находится знаменитый утес Степана Разина.

По мнению ученых, именно здесь, на высоком волжском берегу, стоял лагерь известного атамана, где он грабил купеческие суда, идущие вверх и вниз по реке. Награбленное он хранил в тайный пещерах. Пленников бросал в заточение в глубокий овраг перед Дурман-горой.

Тут Стенька Разин утопил и персидскую княжну - история, которая нашла отражение в известной песне.

Егор Неробеев подал заявку для внесения дубов в программу «Деревья - памятники живой природы»

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