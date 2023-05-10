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Администрация саратовского горпарка сделала официальное обращение после смертельного ЧП. Обращение опубликовано в телеграм-канале Городского парка.

Администрация городского парка Саратова шокирована произошедшей трагедией с падением ветки на посетителей.

— Мы выражаем глубочайшие соболезнования родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от этого кошмарного ЧП. Компетентные службы проводят проверку по факту произошедшего. Со своей стороны, администрация парка предоставляет проверяющим службам все необходимые сведения. Мы не меньше других заинтересованы в том, чтобы установить причину произошедшего, и вместе со всеми скорбим по жертвам этой трагедии, — говорится в обращении.

На данный момент принято решение ограничить посещение парка до 12 мая.

Напомним, вчера, 9 мая, в Городском парке произошла страшная трагедия.