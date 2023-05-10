В Саратовской области более 700 человек примут участие в юбилейной «Туриаде – 2023»

Фото: Время Саратовское Z / Телеграм

В Хвалынском районе Саратовской области десятый юбилейный спортивно-туристский лагерь «Туриада-2023» пройдет в этом году с 15 по 19 мая.

Проект Приволжского Федерального Округа реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ Игоря Комарова.

В программе Лагеря - конкурсно-познавательная, спортивная программы и концерты бардовской песни с участием победителей конкурсов предыдущих лет.

Участниками «Туриады» станут команды-победители региональных турслетов, команды студентов, обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», спортсмены и тренеры по спортивному туризму. По данным организаторов в работе Лагеря примут участие более 700 человек из всех регионов ПФО.

Гостями соревнования станут иностранные спортсмены – команды из Республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.