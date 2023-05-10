На главной пешеходной улице Саратова высадят деревья и устроят систему полива

фото: Архив КП

В Саратове на высадку голландских вязов на проспекте Столыпина хотят потратить 3,6 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион опубликован на официальном портале Госзакупок.

Опубликовано извещение о проведении торгов, предметом которых является «оказание услуг по благоустройству территории на проспекте Столыпина» в Саратове. Заказчиком является МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города».

Победителю предстоит произвести «расчистку площадей от деревьев», выкорчевать 17 пней, подготовить под деревья посадочные места и высадить 52 вяза, высотой 5 метров. Подрядчик должен будет установить систему аэрации и полива.

Посадка деревьев должна быть проведена в период с 26 мая по 30 июня. Остальные работы до 1 ноября 2023 года. Напомним, весной прошлого года на проспекте Столыпина уже спилили взрослые деревья для посадки новых.