В центре Саратова в ДТП с троллейбусом пострадал мужчина

Сегодня, 10 мая, в Октябрьском районе Саратова произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. Пострадал один из водителей.

По данным ведомства, авария случилась в 9:00 на пересечении улиц Чапаева и Мичурина. Столкнулись "ВАЗ", "Лада Приора" и троллейбус №15.

Водителя "ВАЗа" доставили в медучреждение.

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