Злоумышленники подожгли релейный шкаф на железной дороге под Саратовом

Неизвестные совершили поджог релейного шкафа на участке саратовской железной дороги между станциями Покровск и Анисовка, сообщают РБК.

Инцидент произошел 8 мая около 15:10 по московскому времени. Загорелся релейный шкаф, расположенный на перегоне разъезд 3 км — разъезд 8 км Саратовского региона Приволжской железной дороги.

Как сообщает ведомство, происшествие не повлияло на движение поездов, сейчас дорога работает в штатном режиме.

С начала СВО власти российских регионов и представители РЖД не раз сообщали о поджогах объектов на железных дорогах. Релейные шкафы горели в Калужской, Пензенской, Московской, Саратовской областях, в Башкирии, Петербурге и Краснодарском крае.